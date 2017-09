Kita-Träger stellen sich vor Die Stadt Neusalza-Spremberg beginnt mit der Auswahl von Betreibern für ihre Einrichtungen. Am Donnerstag präsentieren sich einige in der Ratssitzung.

Die Stadt Neusalza-Spremberg beginnt mit der Auswahl von Betreibern ihrer Kindertagesstätten. Dazu gibt es ein spezielles Verfahren, für das sich unter anderem ASB, Awo und Diakonisches Werk beworben haben. Sie stellen sich am Donnerstag in der Ratssitzung vor, informiert Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU). Weitere Interessenten präsentieren sich in den nächsten Sitzungen. Die Stadträte beraten unter anderem zum Bebauungsplan Rumburger Straße/Bergstraße. Sie vergeben weitere Aufträge für den Kita-Neubau. Der Stadtrat trifft sich am 21. September, 19 Uhr, im Rathaussaal. (SZ)

