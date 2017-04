Kita-Träger künftig ausgeschrieben Nach einem Beschluss des Stadtrates wird das bisherige Verfahren geändert. Das wirkt sich positiv auf die Vielfalt der Kitas in Freital aus.

Bei der Vergabe von Kita-Trägerschaften in Freital gibt es künftig ein geändertes Verfahren. © Symbolbild/dpa

Die Trägerschaft für neue Kitas in der Stadt wird künftig öffentlich ausgeschrieben. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Demnach soll bei der Ausschreibung auch die Stadt als möglicher Träger berücksichtigt werden. Sollte ein freier Träger das Rennen machen, so soll er sich „angemessen und entsprechend seiner Möglichkeiten mit Eigenleistungen an der Ausstattung und dem Betrieb beteiligen“, heißt es in dem Beschluss. Die Entscheidung für einen Träger obliegt dem Stadtrat. Die Regelung, die Trägerschaft auszuschreiben, trage zu einer konzeptionellen Vielfalt unter den Freitaler Kitas bei, sagte CDU-Faktionschef Martin Rülke. Der Beschluss war auf Anregung der Fraktion aus SPD und Grünen getroffen worden.

Von den 17 Kitas in der Stadt werden insgesamt acht durch sechs verschiedene freie Träger betrieben. Den neueren Kitas war ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren vorausgegangen. Das heißt, die Stadt hatte mehrere Träger angesprochen, nach einer Abwägung hatte der Stadtrat entschieden. Die bereits bestehenden Einrichtungen bleiben von dem jüngsten Beschluss unberührt. (SZ/cb)

