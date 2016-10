Kita Storchenbrunnen wird Sprach-Kita Viele Kinder können nicht richtig sprechen. Damit sich das ändert, gibt es Geld vom Bund. Auch Freital profitiert.

Freital. In der Kindertagesstätte Storchenbrunnen wird nun mehr auf die Sprache geachtet. Einmal in der Woche gibt es einen Sprachkreis. „Wir singen viel oder arbeiten mit Fingerspielen“, sagt Erzieherin Sarah Klingbeil. Sie ist verantwortlich dafür, dass die sprachliche Bildung mehr in den Alltag der Kinder integriert wird.

Denn die Kita auf der Albert-Schweitzer-Straße ist nun Sprach-Kita. Nach einem Auswahlverfahren wurde sie in das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgenommen. Voraussetzung dafür ist, dass vermehrt Kinder in die Kita gehen, die einen höheren Sprachförderbedarf haben – etwa weil sie aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund kommen.

„Wir haben viele mehrsprachige Kinder, die etwa zu Hause Russisch oder Vietnamesisch sprechen“, sagt Chris Meyer, der Vorsitzende des Fördervereins Lebensbaum, der die Kita betreibt. Für sie müssen sich die Erzieher mehr Zeit nehmen, um etwa die Aussprache zu üben. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gibt es insgesamt elf Sprach-Kitas, auch die Kita Sonnenblume in Zauckerode wurde ausgewählt. Insgesamt stehen in dem vierjährigen Programm bis Ende 2019 etwa 400 Millionen Euro für die Sprachförderung zur Verfügung.

Mit dem Geld werden zusätzliche Fachkraftstellen finanziert. Außerdem kommt alle zehn Wochen ein Berater in die Kitas, um mit den Erziehern zu arbeiten und Tipps zu geben.

In der Kita Storchenbrunnen gibt es mehrere Leseecken, die älteren Kinder besuchen einmal im Monat die Bibliothek. Um Sprache zu fördern, arbeiten die Erzieher mit Erzählbildern oder -märchen. „Die Kinder können sich dann Geschichten ausdenken“, sagt Sarah Klingbeil. Wichtig sei, auch die schüchternen Kinder miteinzubeziehen und so dazu zu animieren, mehr zu sprechen. „Die Kinder lernen etwa in den Morgenkreisen mit dem Sprachfuchs auch, andere ausreden zu lassen und auch zuzuhören“, sagt Klingbeil.

In Zukunft sollen noch mehr Angebote dazu kommen, etwa ein Kinderchor. Geplant ist außerdem, nachmittags Sprachkreise für alle Kinder und alle Altersgruppen anzubieten. „Wir wollen auch die Eltern mitnehmen“, sagt Chris Meyer. Damit sie mit den Kindern üben können, werden etwa die aktuell gesungenen Lieder ausgehängt. Es soll auch Elternabende zum Thema Sprache geben.

