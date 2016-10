Kita Sonnenland unterzieht sich Prüfung

Die ASB-Kita Sonnenland im Sebnitzer Ortsteil Lichtenhain will das Zertifikat Gesunde Kita verteidigen. Das bekommt die Einrichtung nicht nur so. Sie muss sich dafür einer Prüfung unterziehen. Ausgebildete Auditoren und Kita-Praktiker werden vor Ort beurteilen, ob die Qualitätskriterien des Gesundheits-Audits erfüllt werden. Vorausgegangen ist eine interne Bewertung der Einrichtungen anhand der sieben vorgegebenen Kategorien, aus der ein Qualitätsbericht für die Kitas erstellt wurde. Das Zertifikat wird von der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung vergeben. Bereits im April 2012 erhielt die Einrichtung erstmals die Auszeichnung. Aktuell befinden sich von den bundesweit 233 gesunden Kitas mit 53 fast ein Viertel in Sachsen, davon bereits elf im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Das Zertifikat gibt Kindereinrichtungen, die sich seit Längerem mit der Gesundheitsförderung beschäftigen, einen Anhaltspunkt für den erreichten Entwicklungsstand. (SZ/aw)

