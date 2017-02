Kita soll umgebaut werden Der Brandschutz erfordert Eingriffe am Gebäude. Ein anderes, lang gewünschtes Projekt soll mit realisiert werden.

Der Streumener Kindertagesstätte steht ein Umbau größeren Ausmaßes bevor. Von außen wird man davon künftig vor allem die neue Brandschutztreppe wahrnehmen. Dieser zweite Rettungsweg soll nach den derzeitigen Planungen an der Nordost-Seite des Gebäudes, am Weg zum Kreativraum, angebracht werden. Auch im Inneren sind größere Umbauten vorgesehen, so sollen anstelle der ehemaligen Küche Sanitärräume für die Krippenkinder entstehen. Unter anderem soll auch ein Aufzug im Gebäude eingebaut werden – diesen Wunsch gab es schon seit längerer Zeit.

Für den Umbau, der in diesem Jahr realisiert werden soll, hat ein Planer Kosten von mehr als 210 000 Euro geschätzt. Das Geld soll etwa je hälftig aus dem Förderprogramm für Kommunen namens „Brücken für Zukunft kommen“ und aus dem Gemeindehaushalt. Den Haushalt für 2017 wollen die Gemeinderät ebenso wie die Bauplanungen für die Kita bei ihrem nächsten Treffen beschließen. (SZ/ewe)

Der Wülknitzer Gemeinderat tagt am Montag, 6. Februar, ab 19.30 Uhr öffentlich im Mehrzweckraum am Wülknitzer Sportplatz.

