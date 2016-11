Kita schließt zwei Wochen Wegen Sanierungsarbeiten muss die Kita Kunterbunt in Heidenau zwei Wochen dicht machen.

Heidenau. Im nächsten Jahr wird die Elektroanlage der Heidenauer Kita Kunterbunt komplett erneuert. Das hat eine zweiwöchige Schließzeit zur Folge, sagt die zuständige Amtsleiterin im Rathaus, Sylvia Röder. Die werde im Sommer liegen, weil da sowieso viele im Urlaub sind und weniger Kinder betreut werden. Die Eltern seien bereits informiert, man sei mit ihnen im Gespräch.

Zur logistischen Herausforderung werde die Sanierung von Elektrik und Heizung in der Gleißberg-Grundschule. Die kann ja nicht einfach geschlossen werden, und die Arbeiten sind zu umfangreich, um sie in den Ferien zu erledigen.

Noch in der Planung und Entscheidung befindet sich ein weiteres großes Vorhaben, neben dem Anbau ans Gymnasium in Süd das größte in Mügeln: die Sanierung oder der Neubau der Turnhalle an der Lindgren-Grundschule. Bisher ist nur klar, dass nach 30 Jahren etwas gemacht werden muss, jedoch noch nicht, welche Variante umgesetzt wird. Die anderen beiden großen Turnhallen in Heidenau, die an der Goethe-Schule und die am Gymnasium, seien in einem guten bis sehr guten Zustand. In der Halle am Gymnasium wurde jetzt der Fußboden erneuert. (SZ/sab)

