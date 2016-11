Kita schließt aus Protest zwei Stunden früher

Weinböhla. AWO-Kitas beteiligen sich am Dienstag am Aktionstag „Licht aus – Bildungsplan an“ und schließen deshalb zwei Stunden früher. Betroffen ist auch die integrative Kita „Kunterbunt“ an der Köhlerstraße, die morgen ab 15.30 Uhr keine Kinder mehr betreut.

Die Zeit werden die pädagogischen Fachkräfte nutzen, um Forderungen aus dem Sächsischen Bildungsplan umzusetzen. „Dazu gehören die Vorbereitung von Elterngesprächen, die Arbeit an den Portfolios der Kinder sowie die Vor- und Nachbereitung von Projekten“, erklärt die Kita-Leiterin Sylvia Saalbach. Diese und andere im Bildungsplan verankerten Aufgaben stehen in Diskrepanz zum schlechten Personalschlüssel der Kitas. Darauf soll mit dem Aktionstag erneut in der Öffentlichkeit aufmerksam gemacht werden.

Mit den Eltern und Elternbeiräten ist im Vorfeld gesprochen worden. Sie unterstützen das Vorhaben. Wenn es Eltern dennoch schwerfällt, ihr Kind zwei Stunden früher als üblich aus der Kita abzuholen, wird die Kita im Einzelfall eine Betreuung absichern.

Die Aktion wird von der sogenannten Graswurzelinitiative, in der sich Erzieher, freie Träger sowie Elternvertreter zusammengeschlossen haben, initiiert. (SZ)

zur Startseite