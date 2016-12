Kita-Sanierung wird teurer Wegen verfaulter Balken und Denkmalschutzauflagen muss die Stadt beim Ausbau der Kita Riesenzwerge mehr Geld ausgeben als geplant.

Eigentlich hatte die Stadt damit gerechnet, dass sie in die Sanierung des Kindergartens in der Riesestraße rund 149 000 Euro investieren muss. Jetzt steht fest: Die Verwaltung wird fast doppelt so viel, nämlich etwa 290 000 Euro ausgeben.

Bis Ende 2014 hatte die Stadtmission Dresden die Kita betrieben. Anfang 2015 übernahm die Kinderarche Sachse die Einrichtung als neuer Träger unter der Voraussetzung, dass das alte Gebäude saniert wird. Im Juli 2015 wurde der Ausbau beschlossen. 25 Prozent der Kosten sollte der Träger selbst übernehmen, den Rest die Stadt zahlen.

Während der Arbeiten im Haus seien jetzt viele Mängel zum Vorschein gekommen, die man vorher nicht gesehen hat, berichtete der Vorsitzende der Kinderarche, Matthias Lang, bei der letzten Stadtratssitzung. Beispielsweise seien Balken in den Decken verfault. Auch vom Denkmalschutz habe man Nachauflagen bekommen. So müssen etwa alte Türen wieder eingebaut werden und trotzdem Brandschutzauflagen gewährleistet sein.

OB Bert Wendsche (parteilos) sprach sich dafür aus, dass die Stadt die Mehrkosten in Kauf nimmt. Er weiß, wenn der Träger abspringt, bleibt die Aufgabe allein an der Stadt hängen. Ein Neubau der Kita würde 1,3 Millionen Euro kosten, so Wendsche. Der Stadtrat stimmte zu, die Mehrkosten zu zahlen. Die Kinderarche und der Landkreis übernehmen ebenfalls einen Anteil.

Derzeit werden die Kinder der Kita in einem Ausweichquartier im Wasapark betreut. Klappt jetzt alles nach Plan, können sie im Frühjahr 2017 ins frisch sanierte Haus umziehen.

zur Startseite