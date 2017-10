Kita-Sanierung nach 17 Jahren beendet Die Einrichtung ist jetzt schöner als je zu vor. Das konnten sich nach dem Hochwasser 2002 nur wenige vorstellen.

Mag das Wetter vergangene Woche auch trübe gewesen sein, Rathmannsdorfs Bürgermeister Uwe Thiele kann das gegenwärtig nicht die Laune vermiesen, denn er freut sich, dass Außengelände und Funktionsgebäude an der Kita fertig sind. © Dirk Zschiedrich

Das dürften derzeit Festtage für Rathmannsdorfs Alt-Bürgermeister Reiner Hähnel sein. Womöglich fährt er jetzt öfter auf der Hohnsteiner Straße entlang, als er müsste. Denn die Pläne für den Ausbau der Kindertagesstätte, die er in seiner Amtszeit maßgeblich mit angeschoben hatte, sind nun Wirklichkeit geworden. „Ich habe ja jetzt nur den Abschluss zu verkünden“, sagt Rathmannsdorfs aktueller Bürgermeister Uwe Thiele (CDU). 17 Jahre lang haben sich die Bauarbeiter in dem Haus im Tal nahe des Lachsbachs die Klinke in die Hand gegeben. Alles begann zur Jahrtausendwende mit der Sanierung der Jugendstilvilla, in der neben der Kita auch die Gemeindeverwaltung untergebracht ist. Eine Million Euro waren für das denkmalgeschützte Haus vorgesehen. Fördermittel gab es nur wenig. Die Gemeinde ging das Projekt trotzdem beherzt an. Dass alles noch wesentlich teurer werden würde, konnte niemand ahnen.

Das Hochwasser im August 2002 machte alle Pläne zunichte. Die Auswirkungen waren verheerend. Der Keller war geflutet, Technik und Garten waren zerstört. Die neuen Innenräume teilweise gleich wieder hinüber. 80 Zentimeter hoch stand das Wasser im Untergeschoss. Mühsam wurden jahrelang die Schäden beseitigt. Zwischendurch brachte das Hochwasser 2013 einen erneuten Rückschlag. Wegen des Ausbaus der Hohnsteiner Straße wurde zudem das Außengelände umgeplant.

Attraktiver Wohnort

Das erfolgte alles im laufenden Betrieb, was allen Beteiligten viel abverlangt hatte. Die Kinder haben das vermutlich am ehesten als selbstverständlich hingenommen. Ganze Jahrgänge dürften in ihrer Kindergartenzeit permanent Bauarbeiter auf dem Gelände begrüßt und bei der Arbeit beobachtet haben.

„Das ist nun endlich vorbei“, sagt Bürgermeister Thiele. Zwar wurde bereits zum Kindertag im Juni dieses Jahres die Übergabe des neu geschaffenen zusätzlichen Außengeländes gefeiert. Doch da war das umgebaute Funktionsgebäude noch nicht fertig. Das ist nun auch erledigt, die Bauarbeiter sind endgültig abgezogen. In dem Gelb gestrichenen Gebäude mit der Holzverkleidung parken nun die Bobbycars und Kinderwagen, sind Spielgeräte gelagert.

Die im Garten neu aufgestellten Spielgeräte hat die Kita mit ausgesucht. Es wurde überall ein spezielles Fallschutzpflaster verbaut, das die Verletzungsgefahr bei Stürzen reduziert. Die gesamte Ausstattung der Kita dürfte jungen Familien die Entscheidung erleichtern, Ihre Sprösslinge dort in die Betreuung zu geben.

Damit soll der Wohnort Rathmannsdorf an Attraktivität gewinnen. „Dabei geht es weniger darum, als Gemeinde zu wachsen, sondern die Menschen hier zu halten“, sagt Thiele. Gemeindeeigenes Wohnbauland gäbe es sowieso keines und auch Flächen von privat seien rar. Wenn man den Bevölkerungsrückgang aufhalten könnte, sei aber schon viel gewonnen.

Die Kindertagesstätte wird vom DRK Sebnitz betrieben. Die Immobilie gehört der Gemeinde. Sie ist für Investitionen zuständig. Die Pflege der neuen Anlagen ist dagegen Aufgabe des Betreibers. In drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen sind Plätze für bis zu 70 Kinder vorgesehen. Die Einrichtung ist derzeit ausgelastet. Für Plätze, die zum neuen Schuljahr frei werden, gibt es schon Voranmeldungen.

