Kita Regenbogen ist der dickste Brocken Was Weißwasser 2017 investiert und wie viel Geld bereits ausgegeben ist. Ein Überblick:

Regen ohne Bogen: Polier Frank Lätsch und seine Kollegen arbeiten zur Zeit an allen drei Bauabschnitten. Der Neubau der Kita Regenbogen ist aktuell das teuerste Bauprojekt der Stadt Weißwasser. © Joachim Rehle

Die Finanzreserven der Stadt schmelzen. Dennoch lässt die Verwaltung wichtige Vorhaben nicht schleifen. Damit Weißwasser vorankommt, wird in diesem Jahr vor allem in Bauprojekte investiert.

Kita Regenbogen: Prestigeprojekt für über 4 Millionen Euro

Die alte Kita in der Bertolt-Brecht-Straße läuft wegen dringenden Investitionsbedarfs nur noch mit Ausnahmegenehmigung. Ein Neubau soll die Situation entschärfen. Die Gesamtkosten liegen bei etwas über vier Millionen Euro. Auch wenn 2017 nicht die gesamte Summe ausgegeben wird, ist der Neubau doch die größte Investition der Stadt in diesem Jahr. Rund die Hälfte (2,1 Mio.) sollen noch bis Jahresende verbaut werden. Bisher sind davon laut Auskunft der Kämmerei 500 000 Euro ausgegeben. Die Stadt muss das Projekt finanziell nicht allein stemmen. Fördermitteln kommen aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ (1 Mio. Euro) und aus der Städtebaulichen Erneuerung (2,3 Mio.). Die städtischen Eigenmittel bekaufen sich auf rund 400 000 Euro. Baustart war im Frühjahr. Ende nächsten Jahres soll das Bauprojekt fertig werden.

Scholl-Grundschule: Entscheidende Verbesserungen kosten 2,5 Millionen

Bisher wurden die Schüler für die Betreuung nach dem Unterricht auf verschiedene Einrichtungen verteilt. Mit dem Neubau im Hofbereich der Schule verbessert sich die Situation entscheidend. Das kostet die Stadt 2,1 Millionen Euro. Etwas über ein Viertel davon fließt in diesem Jahr (400 000 Euro). Die Stadt schultert einen Eigenanteil von 40 Prozent (knapp 1,3 Millionen Euro). Durch den Neubau wird auch die Rettungswegsituation innerhalb der Schule erheblich verbessert. Dazu kommen die Arbeiten zur Gestaltung der Außenanlagen (Gesamt: 367 000 Euro; Eigenanteil: 122 000 Euro). Bauende ist im Juni 2018.

Jahnstraße: Ausbau ist unter 1,25 Millionen Euro nicht zu haben

Für den Ausbau zwischen Forster Straße und Straße des Friedens gilt bereits seit dem 25. August eine Vollsperrung. Die eigentlichen Arbeiten beginnen in der kommenden Woche. Bisher ist nur ein geringer Teil der Summe geflossen. 750 000 Euro sollen noch 2017 ausgegeben werden, der Rest der 1,25 Millionen Euro teuren Baumaßnahme wird 2018 fällig. Bis 20. Oktober wird die Sperrung aufrechterhalten.

Hegelpromenade: Neuordnung für rund 350 000 Euro

Die Gehwege werden neu angeordnet, die Straße saniert. Die Stadt wendet dafür rund 350 000 Euro auf. Das Geld ist schon fast ausgegeben, die Arbeiten werden in den nächsten Wochen abgeschlossen.

Lutherstraße: Erneuerung für insgesamt 400 000 Euro

Der grundhafte Ausbau hat einen Umfang von 400 000 Euro. Etwas mehr als ein Viertel davon finanziert die Stadt (120 000 Euro). Die Maßnahme dauert bis Oktober.

Sonstige Vorhaben: Begrüßungszonen für Besucher der Stadt

Die genannten Bauvorhaben sind nur die wichtigsten Investitionen eines ganzen Maßnahmebündels. Oberbürgermeister Torsten Pötzsch verweist zudem auf die Erneuerung der Gehwege in der Schweigstraße, die Ende September beginnt oder die fünf touristischen Rast- und Infostätten, die derzeit unter anderem am Parkplatz in der Bautzener Straße entstehen.

zur Startseite