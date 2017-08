Kita protestiert mit Schließtag gegen Personalmangel Am Freitag bleibt das Ökumenische Kinderhaus der Kinderarche Sachsen geschlossen.

Die Eltern werden gebeten, diese Aktion zu unterstützen, indem sie ihr Kind nicht in der Kita betreuen lassen, sondern eine andere Möglichkeit der Betreuung finden. © Symbolbild/dpa

Kindergärten der Kinderarche Sachsen beteiligen sich am Freitag am Aktionstag „Mehr Zeit für Kinder“ und wollen damit ein Zeichen für einen besseren Personalschlüssel in Sachsens Kitas setzen. In Radebeul beteiligt sich das Ökumenische Kinderhaus und bleibt für einen Tag geschlossen, teilt Kinderarchen-Sprecherin Birgit Andert mit. „Die Eltern werden gebeten, diese Aktion zu unterstützen, indem sie ihr Kind nicht in der Kita betreuen lassen, sondern eine andere Möglichkeit der Betreuung finden“, heißt es in der Mitteilung.

Die Erzieher würden den Schließtag nutzen, Dinge, für die sie sonst nicht genügend Zeit haben, welche aber für eine wertvolle pädagogische Arbeit notwendig seien: Portfolioarbeit, Schreiben von Bildungs- und Lerngeschichten, Vorbereitung von Entwicklungsgesprächen und Elternabenden, Materialien für Kinder aussortieren und neu zusammenstellen, Garderoben, Fächer und Liegen fürs neue Kindergarten-Jahr vorbereiten.

Unter dem Motto „Weil Kinder Zeit brauchen“ engagierten sich schon seit mehreren Jahren viele Träger, Pädagogen und Eltern für einen besseren Personalschlüssel in Sachsens Kindertagesstätten. Die sächsische Politik habe bisher nur mit geringen Anpassungen auf diese Forderungen reagiert, heißt es von der Kinderarche.

Von wirklicher Verbesserung könne nicht die Rede sein, weil nach wie vor die planmäßigen Fehlzeiten für Urlaub, Krankheit und Weiterbildung sowie notwendige Vor- und Nachbereitungszeiten nicht berücksichtigt werden. „Wir hoffen sehr, dass die sächsische Politik die Priorität noch deutlicher auf Kinder und Familien legt“, betont Barbara Gärtner, Kita-Fachberaterin der Kinderarche Sachsen. „Kinder brauchen Zeit und Erwachsene, die Zeit für sie haben.“

