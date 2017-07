Kita Pretzschendorf hat neue Leiterin Steigende Kinderzahlen und mehr Erzieherinnen machen eine Neuordnung der Kita-Leitung notwendig.

Ilka Schaeffer-Göllrich wird Leiterin des Pretzschendorfer Kindergartens. © Egbert Kamprath

Ilka Schaeffer-Göllrich wird künftig auch die Leitung des Pretzschendorfer Kindergartens übernehmen. Das hat der Gemeinderat jüngst einstimmig beschlossen. Schaeffer-Göllrich ist seit September 2015 als Leiterin des Hortes in Pretzschendorf tätig und war dort bisher zusätzlich auch als Erzieherin eingesetzt. Ab 7. August wird sie nun die Leitung der beiden Einrichtungen übernehmen.

Sie freue sich auf die neue Aufgabe, auch wenn das in der Konsequenz bedeute, dass sie künftig nur noch vertretungsweise als Erzieherin arbeiten wird. „Eine gute Leiterin verliert nie den Kontakt zu den Kindern“, so Schaeffer-Göllrich. Sie will sich trotzdem ihre Auszeiten unter den Kindern nehmen, wie sie sagt. Das Team im Pretzschendorfer Kindergarten sei für sie nicht unbekannt, da die beiden ortsansässigen Kindertageseinrichtungen sowieso schon jahrelang zusammenarbeiteten.

Damit tritt Schaeffer-Göllrich die Nachfolge von Heike Weckbrodt an, die ihren Posten als Leiterin der Kindertagesstätte Pretzschendorf abgibt. Sie will sich laut eigenen Angaben nun voll und ganz auf die Leitung der Kitas in Klingenberg und Colmnitz konzentrieren. „Ich habe die Hoffnung, dass wieder mehr Zeit ist für inhaltliche Dinge oder Sachen, die bisher auf die lange Bank geschoben wurden.“

Durch die steigende Zahl der Kinder und den Ausbau der Krippenplätze in Klingenberg und Colmnitz seien es auch immer mehr Erzieherinnen geworden, deren Ansprechpartner und Vorgesetzte sie ist. Um der Überlastung entgegen zu wirken, sei schließlich der Entschluss gefallen, etwas abzugeben. „Man geht immer mit einem weinenden und einem lachenden Auge in so eine Entscheidung“, sagt Weckbrodt. Sie freue sich, dass mit Ilka Schaeffer-Göllrich eine Nachfolgerin gefunden wurde, die aus dem internen Kreis stammt und die Abläufe bereits kennt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

