Kita-Plätze werden teurer Der Gemeinderat von Doberschau-Gaußig hat eine Erhöhung der Gebühren ab November beschlossen.

In Doberschau-Gaußig steigen die Kita-Gebühren. © Claudia Hübschmann

Künftig müssen Eltern in der Gemeinde Doberschau-Gaußig für die Betreuung ihrer Kinder mehr bezahlen. Das hat der Gemeinderat kürzlich beschlossen. Die höheren Elternbeiträge gelten ab November. So wird dann die neunstündige Betreuung eines Krippenkindes monatlich rund 198 Euro kosten. Bisher sind es 181 Euro. Im Kindergarten steigt der Beitrag von 97 auf rund 122 Euro und für sechs Stunden im Hort von 55 auf rund 60 Euro.

Grund sind laut Gemeinde gestiegene Betriebskosten in den Kindereinrichtungen. Zuletzt waren die Beiträge Ende 2015 angehoben worden. Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, jedes Jahr die Betriebskosten der Kitas offenzulegen. Dann wird auch überprüft, ob der Anteil, den die Eltern zu zahlen haben, noch im gesetzlich vorgesehenen Rahmen liegt. Demnach sollen sie in der Krippe 20 bis 23 Prozent der Kosten tragen, bei Kindergarten- und Hortplätzen 20 bis 30 Prozent.

In den Kommunen kommt das Thema daher nahezu jedes Jahr im Stadt- oder Gemeinderat auf den Tisch, um die Elternbeiträge anzupassen. „Diese Diskussion wollen wir uns für die Zukunft ersparen“, sagt Doberschau-Gaußigs Bürgermeister Alexander Fischer (CDU). Daher habe der Gemeinderat jetzt beschlossen, dass die Elternbeiträge künftig immer genau in der Mitte der gesetzlich vorgesehenen Spanne liegen sollen: für Krippenplätze also bei 21,5 Prozent, in Kindergarten und Hort bei 25 Prozent. Je nach Entwicklung der Betriebskosten werden die Elternbeiträge dann jährlich angepasst und von der Gemeinde veröffentlicht. (SZ/MSM)

zur Startseite