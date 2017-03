Kita „Pfiffikus“ fällt im August Der Altbau des Kinderhauses ist mit Asbest verseucht. Nicht nur deshalb soll er aus dem Stadtbild verschwinden.

Bis August bleibt der alte „Pfiffikus“ noch unangetastet. Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Im Sommer wird der Altbau der ASB-Kita „Pfiffikus“ an der Maxim-Gorki-Straße in Neustadt abgerissen. Darüber informiert Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Ab August soll das leer stehende Gebäude fallen. Voraussichtlich bis Oktober werden die Arbeiten dauern. Dann kann die Freifläche neu gestaltet und von den Kitakindern und Erziehern genutzt werden. Diese sind seit August 2016 komplett im „Pfiffikus“-Neubau an der benachbarten Heinrich-Heine-Straße untergebracht. Der nun leer stehende Altbau ist mit Asbest belastet. Wegen dieses Schadstoffes schloss die Kommune von Anfang an eine Nachnutzung aus. Das bedeutet gleichzeitig, dass der Komplex abgerissen wird. Der Rückbau wird über das Förderprogramm Stadtumbau Ost mitfinanziert. Es sind rund 144 000 Euro, die der Freistaat übernimmt. Der Fördermittelbescheid ging Ende Februar raus. Die restlichen Kosten, etwa 72 000 Euro, muss die Stadt Neustadt aus der eigenen Tasche zahlen. Die Verwaltung bereitet derzeit die Ausschreibung der Abrissarbeiten vor.

