Kita-Neubau rückt näher Der Stadtrat von Bischofswerda beschäftigt sich mit der Vergabe der Planung für das Projekt.

Im Rathaus in Bischofswerda wird am Dienstag auch über einen Kita-Neubau diskutiert. © Steffen Unger

Bei den Vorbereitungen für den Neubau des Kitazentrums in Bischofswerda läuft es planmäßig. Nächster Schritt ist jetzt die Vergabe der Planung. Der Stadtrat entscheidet darüber am Dienstag.

Aufgrund des Umfangs hatte die Stadt die Objektplanungsleistung europaweit ausgeschrieben. Den Auftrag bekommen soll das Unternehmen Bauplanung Bautzen. Zurück geht das auf den Vorschlag eines Bewertungsgremiums aus leitenden Mitarbeitern der Stadt und zwei Vertretern des Stadtrates, auf die man sich zuvor verständigt hatte, Dr. Bernd Grüber für CDU und FDP sowie Stefan Läsker für BfB, Linke und SPD. OB Holm Groß sagte auf Anfrage, man habe bei der Auswahl des Planungsunternehmens besonders wert gelegt auf Erfahrung beim Bau öffentlicher Gebäude, insbesondere von Kitas, Referenzen und Personalstärke. 17 Büros hatten sich beworben. Es geht um rund 315 600 Euro Planungsleistungsumfang.

An das Projekt sind in Bischofswerda hohe Erwartungen geknüpft. Gebaut werden soll an einem Standort und in einem Haus für zwei Kitas. Die Entscheidung, welche das sind, ist bereits gefallen: die Regenbogenvilla, die auf dem Gelände ansässig ist, auf dem neu gebaut werden soll, und die Kita „Sonnenschein“. Das Kinderhaus wird infolge des Stadtratsbeschlusses von der Innenstadt nach Süd umziehen. Für beide Kinderhäuser besteht größter Sanierungsbedarf. (SZ/ass)

Stadtrat: Dienstag, 25.10., 17 Uhr, Rathaussaal.

zur Startseite