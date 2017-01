Kita-Neubau gegen knappe Plätze Das Gebäude für 60 Kinder wird voraussichtlich ab September errichtet, soll Ende 2018 fertig sein. Danach ist auch eine Vergrößerung möglich.

Die Freifläche in der Nähe der Lern-Förderschule wird nicht mehr lange eine sein. Denn hier entsteht eine neue Kindertagesstätte mit zunächst 60 Plätzen. Ein Anbau wäre danach möglich. Eltern müssen sich noch gedulden. Vor Ende 2018 wird die Kinderbetreuung hier nicht beginnen. © Claudia Hübschmann Die Freifläche in der Nähe der Lern-Förderschule wird nicht mehr lange eine sein. Denn hier entsteht eine neue Kindertagesstätte mit zunächst 60 Plätzen. Ein Anbau wäre danach möglich. Eltern müssen sich noch gedulden. Vor Ende 2018 wird die Kinderbetreuung hier nicht beginnen.

Diese Zeichnung vermittelt einen Eindruck, wie das neue Gebäude einmal aussehen soll. Auffällig sind das Pultdach und die großen Glasfronten.

Diese Zeichnung vermittelt einen Eindruck, wie das neue Gebäude einmal aussehen soll. Auffällig sind das Pultdach und die großen Glasfronten.

Die Stadt benötigt dringend mehr Kita- und auch Krippenplätze. Laut aktuellen Zahlen des Landratsamtes können derzeit keine freien Plätze in Meißen angeboten werden. 917 waren zuletzt im Bereich der Kitas, 346 bei den Krippenplätzen belegt. Das entspricht einer Bedarfsdeckung von 96 bzw. 64 Prozent. Somit müssen sich Eltern notfalls in anderen Gemeinden umschauen. Um diesen Zustand zu ändern, soll gegenüber der Förderschule L auf dem Kalkbergareal eine neue Kita gebaut werden. Im Bauausschuss wurden dazu jetzt die wichtigsten Fakten genannt.

Demnach wird die neue Kindertagesstätte ab September gebaut, nach Informationen des Bauamtes spätestens Ende 2018 fertig sein. „Wir haben die Fördermittelanträge so gut wie fertig. Sie sollen Anfang Februar an die Sächsische Aufbaubank (SAB) gehen. Bis Ende April rechnen wir mit einem positiven Bescheid“, sagt Birgit Scholz aus dem Stadtbauamt.

Von den Gesamtkosten – sie werden auf etwa 1,5 Millionen Euro beziffert – sind voraussichtlich 1,13 Millionen Euro förderfähig. Möglich macht das ein Wortungetüm namens “Investitionskraftstärkungsgesetz“. Mit diesem Programm ermöglicht der Freistaat bis 2020 Zuschüsse für Investitions- und Erhaltungsarbeiten in Städten und Gemeinden.

Verantwortlich für die Planung des Baus ist das in Meißen bekannte Architekturbüro Deutsch-Von Olberg-Schneider (Dvos) aus Dresden. Sie hatten auch schon die Kita Knirpsenland in der Hainstraße sowie die an der alten Ziegelei geplant. „Der Neubau am Kalkberg wird in funktionaler Massivbauweise realisiert. Wir planen insgesamt für 60 Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Diese werden auf vier Gruppen á 15 Kinder aufgeteilt“, sagt Angelika von Olberg vom zuständigen Architekten-Team. Für die Fassade des Neubaus werde ein Mauerwerk aus Stahlbeton errichtet, und mit einem Flachdach versehen. Außerdem werde ein Aufsatz mit einem Pultdach entstehen, der den Einbau von Hochebenen ermöglicht.

„Es wird einen zentralen Eingangsbereich und einen Mehrzweckraum sowie vier Gruppenräume geben. Jeder verfügt über großzügige Fensterfronten, die am Boden beginnend nach oben verlaufen. So entsteht ein helles, freundliches Ambiente im Inneren“, sagt von Olberg.

Der Bau werde bewusst so konzipiert, dass eine Erweiterung um zwei Gruppenräume problemlos möglich sei, erklärt Birgit Scholz. So könnten später auch noch 28 Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren durch einen Anbau geschaffen werden. „Hierfür rechnen wir mit einem neuen Unterstützungsprogramm des Freistaats, weshalb wir diesen Schritt erst später gehen würden, so Scholz. Ob es dazu kommt, hänge auch von der weiteren Bevölkerungsentwicklung in Meißen ab.

Betreiber steht noch nicht fest

Im Meißner Familienamt sieht man die Maßnahme so oder so positiv. Insbesondere für das Stadtquartier Oberspaar und dessen weitere Entwicklung – mangelt es doch bisher an einer ausreichenden Betreuungsinfrastruktur. Ein Betreiber für die neue Kita, heißt es aus dem Amt, stehe derzeit noch nicht fest. Die möglichen Kandidaten sollen bis März gesammelt und anschließend dem Sozial- und Kulturausschuss der Stadt präsentiert werden.

Der Außenbereich der Kita am Kalkberg liegt in der Verantwortung des Büros Kretzschmar & Partner, die bereits mehrere Freianlagen für Dresdner Gymnasien und Kindertagesstätten in Dresden und Radebeul gestaltet haben. Am Kalkberg soll der grüne Charakter mit viel natürlicher Vegetation erhalten werden. Außerdem werden die Kinder eine neue Rollerbahn auf dem Gelände und einen Sandspielplatz samt großem Klettergerät vorfinden.

Am Kalkberg werden übrigens vermutlich schon vor September die ersten Bagger anrollen. Denn in der Nachbarschaft der noch zu errichtenden Kita stehen die über zwei Millionen Euro teure Sanierung der Schule für Lernförderung an. Auch der Schulhof wird erneuert. Baubeginn ist im Sommer.

