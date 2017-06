Kita-Küche in Boderitz wird bald umgebaut

Nachdem in der Kita Possendorf seit Kurzem das Essen von dem Anbieter Apetito kommt, werden nun auch die Vorbereitungen für die Umbauten in der Kindertagesstätte im Bannewitzer Ortsteil Boderitz getroffen. Ab September soll der Nachwuchs auch dort von dem neuen Essenanbieter versorgt werden, so der Wunsch des Elternrates vor Ort. Dazu muss die Küche in der Kita umgebaut werden. Das soll im August passieren. Kostenpunkt: rund 15 000 Euro. Dem stimmte auch der Gemeinderat kürzlich zu. Um Geld zu sparen, soll der Geschirrspüler aus der Schule in Bannewitz künftig in die Küche der Boderitzer Kita ziehen und für das Schulhaus – in dem wesentlich mehr Geschirr gespült werden muss – ein leistungsfähigerer Automat angeschafft werden. Auch das Geld, das für die Erstausstattung der Possendorfer Kita nicht mehr benötigt wird, soll für die Umbauarbeiten in der Boderitzer Küche verwendet werden. (SZ/ves)

