Kita in Personalnöten Die Kita „Spatzennest“ in Sagar hat einen hohen Krankenstand. Nun haben sich Eltern an die Gemeinde gewandt. Eine Lösung ist aber zunächst nicht in Sicht.

Kinderhaus Sagar © Alexander Buchmann

Mutter Christin Brendel hat im Namen des Elternrates der evangelischen Kita Spatzennetz im Krauschwitzer Ortsteil Sagar sich während der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend an die Verwaltung gewendet: „Die Kinder gehen nicht mehr gern in die Kita“, lies sie aus einem Brief an Bürgermeister Rüdiger Mönch (Freie Wähler) den Räten vor. Hintergrund ist, dass die Kinder ständig wechselnde Betreuer haben. Derzeit, so Christin Brendel, stehe eher anstelle der pädagogischen Betreuung eher „die personelle Betreuung der Kinder im Vordergrund.“ Das sei für die Kinder nicht gut, da sie wechselnde Ansprechpartner haben. „Wir bitten darum, ob die Gemeinde das vorhandene Personal nicht besser einsetzen kann“, fragt Christin Brendel. Bürgermeister Rüdiger Mönch entgegnet, dass „wir uns schon seit Längerem mit dem Gedanken tragen, eine neue Stelle in der Einrichtung zu schaffen.“ Toralf Schindler, neuer Sachgebietsleiter in der Krauschwitzer Gemeindeverwaltung, erklärt, „dass die derzeitige Situation in Sagar alles andere als zufriedenstellend ist:“ Eine Stelle zur stellvertretenden Kita-Leiterin sei bereits ausgeschrieben. Jedoch sei der Markt mit Personal, was kurzfristig zur Verfügung steht, wie leergefegt. Die Gemeinde prüfe, ob sie sich über eine Personalvermittlung nach geeigneten Mitarbeitern umsieht. „Derzeit ist die Kita-Leitung froh, dass die Einrichtung überhaupt noch geöffnet hat“, spricht Toralf Schindler die Dramatik der Situation an. Gegenwärtig würden „beinahe täglich neue Krankschreibungen der Kollegen ins Haus flattern.“ Ein Gespräch mit der Kita-Leiterin sei für Januar bereits avisiert, da sie derzeit zu stark in die Kinderbetreuung eingebunden ist. (ckx)

