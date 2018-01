Kita im Louisenstift kurz vor dem Start Die 30 Plätze werden in der Stadt dringend gebraucht. Auch der Bürgermeister freut sich also.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die neue Kita nutzt das Erdgeschoss des historischen Hauses des Louisenstiftes in der Königsbrücker Gartenstraße. © Jirka Hofmann Die neue Kita nutzt das Erdgeschoss des historischen Hauses des Louisenstiftes in der Königsbrücker Gartenstraße.

Beim Tag der offenen Tür am Sonnabend machten sich auch potenzielle Nutzer der Kita ein Bild, wie man sieht.

Königsbrück. Das Louisenstift an der Gartenstraße in Königsbrück bekommt eine eigene Kindertagesstätte. Am Sonnabend war im Erdgeschoss des historischen Gebäudes eine Art inoffizielle Einweihung der Räumlichkeiten – bei einem Tag der offenen Tür. Richtig durch startet die Einrichtung am 1. Februar. Und darüber freut sich vor allem auch Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU), der sich den Schnuppertag natürlich nicht entgehen ließ. Die neue Betreuungsmöglichkeit wird in Königsbrück nämlich dringend gebraucht. Die beiden kommunalen Kitas reichen schon lange nicht mehr aus. Etwa 250 Kitaplätze gibt es zurzeit in der Stadt, und der Trend der Nachfrage ist weiter steigend. Das Louisenstift hat deshalb Plätze für 22 Kindergarten- und acht Krippenkinder geschaffen.

Das pädagogische Profil ist auf die Betreuung in geschlechts- und altersgemischten Gruppen gerichtet. Davon ausgenommen sind der Krippenbereich und zeitweise auch die Vorschulangebote. Die Begegnung der Kinder mit der christlichen Religion ist vorgesehen. Sozusagen als Einladung, die ausdrücklich bestimmt ist „von Respekt, Offenheit und Achtung für Kinder und Eltern anderer weltanschaulicher, kultureller und religiöser Überzeugung“, wie es auf der Louisenstift-Homepage heißt.

Auch Kindern und Eltern ohne christliche Bindung werde offen begegnet und sie würden in das gemeinsame Leben und Arbeiten stets einbezogen. Noch ist die Einrichtung nicht voll belegt. Louisenstift-Geschäftsführerin Karina Wendlandt: „Den Tag der offenen Tür haben wir anberaumt, um uns bei den Eltern bekannter zu machen.“ Und dies sei durchaus gelungen. Das Interesse sei groß gewesen. Die Kindereinrichtung ist mit zwei Gruppenzimmern, einem Schlafraum, einem Projekt-/Kleingruppenraum sowie einem Flur als Begegnungsraum ausgestattet. Sie verfügt nicht nur über einen separaten Eingang, sondern auch eine eigene Außenspielfläche.

zur Startseite