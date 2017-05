Kita heizt bald mit Solarenergie Das Lohmener „Storchennest“ wird modernisiert. Das lässt sich die Gemeinde einiges kosten.

In Lohmens Kita sollen Solarzellen aufs Dach. © dpa

Ab Mitte Juni arbeiten Handwerker in der Kita Storchennest an der Pestalozzistraße in Lohmen. Der Kindergarten bekommt eine neue Heizung. Besser gesagt, einen neuen Heizkessel und Solarzellen auf dem Dach. Das kostet die Gemeinde rund 70 000 Euro, informierte Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) im letzten Gemeinderat, wo die Bauleistungen vergeben wurden. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien vom 19. Juni bis 4. August stattfinden, weil in dieser Zeit erfahrungsgemäß weniger Kinder betreut werden. Der Kita-Betrieb sei aber sowieso nicht betroffen, so Mildner, da die Arbeiten vorwiegend im Keller stattfinden. Nach dem Umbau sei die Heizanlage energieeffizienter, auch, weil sie Solarenergie zum Buffern nutzt. (SZ/nr)

