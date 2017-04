Kita hat jetzt einen Matschspielplatz Mit Wasser zu spielen ist das Größte. Die Kita St. Florian hat dafür Geld gesammelt.

Einer ist an der Pumpe, die anderen mit den Händen im Wasser. Wenn es richtig warm ist, macht das Matschen noch mehr Spaß. Die Kita St. Florian hat für den Bau des Matschspielplatzes Geld gesammelt. © Dietmar Thomas

Matschwetter im schlechtesten Sinne hatte die Kita St. Florian für die Einweihung ihres neuen Matschspielplatzes erwischt. Es regnete und war kühl. „Jetzt hoffen wir auf schönes Wetter, damit wir richtig matschen können“, sagte Kita-Leiterin Uta Behrisch. Der „Matschspielplatz“ – den Namen hat er ganz offiziell bekommen – wurde im Innenhof der Kita an einer Ecke zur Jacobikirche eingerichtet. Mit einer Pumpe können die Kinder Wasser fördern und in Rinnen und Wannen zurückhalten und abfließen lassen. Am Ende treibt der Wasserstrom ein kleines Mühlrad ab. Das Ganze steht in einem Bett aus frischem Sand. „Wir wollen hier aber noch andere Materialien haben“, sagte die Leiterin.

Väter hatten in zwei Arbeitseinsätzen den Aufbau vorbereitet und schließlich am vergangenen Wochenende noch den Sand in den Innenhof geschafft. Die Kita finanziert den Bau des Spielgeräts mit Spenden. 6000 Euro waren zusammengekommen. Die Matschecke ist technisch aufwendiger, als man ihr das ansieht – besonders die Pumpe, wie der stellvertretende Kitaleiter Stefan Hagedorn sagte. Diese ist an das Trinkwassernetz angeschlossen. Aus hygienischen Gründen dürfe kein anderes Wasser verwendet werden.

