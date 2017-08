Kita hat jetzt eine Matschstrecke Viele Spender halfen dabei, die Anlage in Bischofswerda zu finanzieren – eine Firma aus Wilthen besonders.

Neue Attraktion im Garten der Kita Herrmannstift: Josepha und Jost probieren die Pumpe aus, die zur Matschstrecke gehört. © Rocci Klein

So macht der Sommer für kleine Leute richtig Spaß: In der Kindertagesstätte „Herrmannstift“ in Bischofswerda ist jetzt eine Matschstrecke eingeweiht worden. Die Kinder können hier aber nicht nur viel Spaß mit Wasser, Sand und Matsch haben, sondern nebenbei und unbewusst auch lernen, was man mit Wasser alles machen kann. Dass das funktioniert, haben sie und ihre Kolleginnen in den letzten Tagen auch schon beobachten können, sagt Leiterin Juana Vasata.

Die Kinder gehen unterschiedlich ran. Die ganz Kleinen haben erst einmal nur vor allem mit dem Wasser zu tun, die Größeren wissen schon besser, was man aus Wasser und Sand machen kann – wie am Ostseestrand zum Beispiel. Die neue Spielanlage war ein Wunsch der Erzieherinnen, um damit die Außenanlage sinnvoll zu ergänzen. Die Holzbaufirma Mario Kott aus Großpostwitz hat die Elemente entworfen und sie den Gegebenheiten des Kita-Gartens angepasst. „Wir sind damit restlos glücklich“, sagt Juana Vasata.

Alles aus Spenden finanziert

Die Matschstrecke kostet rund 4 000 Euro. Um das zu finanzieren, bat das Diakonische Werk Bautzen als Träger der Einrichtung um Spenden. Und das hat sehr gut funktioniert, sogar so gut, dass die ganze Bausumme vollständig aus den Beiträgen der vielen Spender bezahlt werden konnte. „Wir bedanken uns bei allen“, teilt die Diakonie mit. Einer der größten Spender ist Christian Sachse vom Ingenieurbüro Lehner & Sachse aus Wilthen. Er übergab Leiterin Juana Vasata den Scheck persönlich.

In der Kita Herrmannstift an der Lindenstraße werden 50 Kinder zwischen zwei Jahren und der vierten Klasse betreut. Fünf Erzieherinnen sind für sie da. (SZ/ass)

