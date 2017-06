Kita-Gebühren steigen kräftig Eltern müssen ab Herbst in Pirna deutlich mehr für Betreuungsplätze ihrer Kinder zahlen. Das hat hauptsächlich zwei Gründe.

So wie in der ASB-Kita „Schlumpfenhaus“ in Pirna haben es die Kleinen gern: Gisela Seelig (M.) liest Vanessa, Matteo, Niklas, Lena und Hassan (v.l.) etwas vor. Für die Betreuung der Kinder müssen Eltern künftig tiefer in die Tasche greifen. © Archivfoto: Kristin Richter

Eltern, die ihren Nachwuchs in einer Kindereinrichtung in Pirna betreuen lassen, werden ab Herbst stärker als bisher zur Kasse gebeten. Pirna erhöht ab 1. September die Elternbeiträge für Kita-Plätze teilweise drastisch. Am gravierendsten wirkt sich der Anstieg im Kindergartenbereich aus. Für eine neunstündige Betreuung müssen Eltern künftig 90 Euro im Jahr mehr hinblättern als bislang. Für eine neunstündige Betreuung in der Kinderkrippe sind es 66 Euro, für eine sechsstündige Betreuung 24 Euro mehr im Jahr. Für das zweite und dritte Kind in den Einrichtungen, für Alleinerziehende und geringere Betreuungszeiten stufen sich die Elternbeiträge zwar ab, aber auch diese Beträge erhöhen sich adäquat der Summen für die regulären Betreuungszeiten in den Kindereinrichtungen.

Ursächlich für den Preissprung sind gestiegene Betriebskosten im vergangenen Abrechnungszeitraum. Die anfallenden Betriebskosten legt Pirna prozentual anteilig auf die Eltern um. Den finanziellen Hauptanteil an den Kitaplätzen trägt weiterhin die Kommune, hinzu kommen noch Zuschüsse des Landes.

Dass die Betriebskosten höher ausfielen als in vorangegangenen Jahren, hat nach Aussage der Stadt hauptsächlich zwei Gründe. Zum einen stiegen die Löhne für die Angestellten, was sich auf die Personalkosten niederschlägt. Zwar gibt es in Pirna keine städtischen Kitas mehr, sodass die Gehälter der Erzieher nicht dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst unterliegen. Nach Auskunft des Rathauses orientieren sich aber immer mehr Kita-Betreiber an den marktüblichen und den tarifüblichen Löhnen. Denn zahlen sie nicht annähernd das Gleiche, finden sie unter Umständen kein Personal. Ballungsgebiete um Großstädte locken derzeit viele Erzieher an, in weiter entfernt liegenden Regionen fällt es Kita-Betreibern zunehmend schwerer, geeignetes Personal zu rekrutieren.

Zum anderen stiegen die Lohnkosten auch deswegen, weil die Einrichtungen zusätzliches Personal benötigen. War es früher üblich, dass in Kindergärten statistisch auf einen Erzieher 13 Kinder kamen, sind es seit September vergangenen Jahres nur noch zwölf. Was Eltern schon lange fordern, um die Betreuungsqualität zu verbessern, wirkt sich nun allerdings finanziell nachteilig auf sie aus. Dieser Trend könnte sich auch in Zukunft fortsetzen: Auch im Krippenbereich ändert sich der sogenannte Betreuungsschlüssel, bis zum Herbst 2018 sinkt die Zahl der zu betreuenden Krippenkinder je Erzieher von sechs auf fünf.

