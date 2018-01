Kita-Gebühren steigen Die Eltern in Hohnstein müssen mehr bezahlen. Sie sind aber dennoch besser dran als andernorts.

© Symbolbild: dpa

Hohnstein. Hohnsteins Kindereinrichtungen sind gut ausgelastet. Freie Kapazitäten gibt es nur noch in Ulbersdorf. Die gute Belegung schlägt sich letztlich in den Betriebskosten nieder. Denn die Betreuung von mehr Kindern wird auch teurer. Und an den Betriebskosten werden die Eltern zu einem bestimmten Prozentsatz beteiligt. Für sie heißt das, dass sie in diesem Jahr mehr bezahlen müssen als 2017. Demnach zahlen Eltern für ein Krippenkind jetzt 170 Euro statt bisher 166 Euro und für ein Kindergartenkind 97 Euro statt bisher 91 Euro je Neun-Stunden-Betreuung. Gestiegen sind auch die Gebühren für die Hortbetreuung. Sechs Stunden kosten jetzt 56 statt 55 Euro. Im Stadtrat wurde die Anpassung diskutiert.

„Wir haben überlegt, die Gebühren nicht zu erhöhen oder ganz abzuschaffen. Doch wir können es uns nicht leisten“, sagt Stadtrat Stefan Thunig (CDU). Die Gebühren ganz abzuschaffen, wäre in Sachsen auch gar nicht möglich. „Die Kommunen sind verpflichtet, die Eltern daran zu beteiligen. Unter 20 Prozent geht es gar nicht“, sagt Kämmerin Kerstin George. Vorschlag der Stadt Hohnstein war es, die Eltern von Krippenkindern mit 23 Prozent, die von Kindergarten- und Hortkindern mit je 30 Prozent an den Betriebskosten zu beteiligen. Das lehnte der Stadtrat ab und forderte niedrigere Gebührensätze. Nun liegt die Beteiligung der Eltern an den Betriebskosten für die Kinderkrippe bei 22 Prozent, für den Kindergarten bei 26 Prozent und für den Hort bei 27 Prozent.

Im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden hat Hohnstein in seinen Einrichtungen die niedrigsten Gebührensätze für die Eltern. Hintergrund für die Preissprünge ist, dass Erzieher mittlerweile deutlich mehr Geld verdienen. Zudem wirkt sich die Verbesserung des Personalschlüssels auch auf die Gebühren aus.

zur Startseite