Kita-Gebühren steigen Ab Oktober müssen Eltern erneut mehr für Kita, Krippe und Hort bezahlen. Die Entwicklung hat vor allem zwei Gründe.

Die Kinderbetreuung in Meißen wird teurer, die Ursachen nützen aber auch den Kindern – etwa wegen des angepassten Betreuungsschlüssels.



Ein Krippenplatz mit neunstündiger Betreuung täglich kostet im Monat 939,18 Euro im Durchschnitt. 743 Euro gehen dabei für Personalkosten drauf. Diese Zahlen hat jetzt das Meißner Familienamt aus den Meldungen aller städtischen Kitas berechnet. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 897,94 Euro, Ende 2015 noch einmal 13 Euro weniger. Auch für Kitas und Horte werden die Zahlen jährlich ermittelt. Für 2017 kommt das Familienamt auf durchschnittlich 457 Euro, die ein Kita-Platz und 253 Euro, die ein Hort-Platz monatlich kosten.

Zum Vergleich: Vor drei Jahren kostete ein Kita-Platz noch 408 Euro. Das jährliche Plus macht sich ab dem 1. Oktober wieder bemerkbar, wenn Eltern für die Betreuung ihres Nachwuchses – fast schon gewohnheitsmäßig – mehr bezahlen müssen. Ein entsprechender Beschluss ist im Stadtrat am Mittwochabend getroffen worden.

Im Vergleich zum letzten Jahr müssen etwa Eltern mit einem Kind für elf Stunden Kita-Betreuung 13,60 Euro mehr bezahlen als bisher, bei sechs Stunden Betreuung sind es immer noch 7,40 Euro. Moderater fällt der Kostenanstieg im Hort aus. Hier müssen die Eltern fürs erste Kind zum Beispiel 3,90 Euro mehr bezahlen – bei sieben Stunden Betreuung. Die Gründe für die höheren Kosten sind dabei eine Mischung aus steigenden Betriebs- und Personalkosten. Aber auch der nach sächsischem Kitagesetz von 12,5 auf 12 Kinder pro Erzieher herabgesetzte Betreuungsschlüssel macht sich jetzt bemerkbar.

Dieser führe zu einem Mehrbedarf an Personal in den Einrichtungen und wirke sich auf die Personalkosten aus, heißt es aus dem Meißner Familienamt. Daneben ist die im vergangenen Jahr beschlossene Erhöhung der Tariflöhne für das pädagogische Personal ein Kostentreiber. „Die Tarifsteigerung wurde als Anerkennung des Erzieherberufes auch seitens der Eltern gefordert und mitgetragen, somit die Gehälter erhöht“, sagt Stadtsprecherin Katharina Reso. Die Erhöhungen hätten sich 2016 erstmals vollständig ausgewirkt (siehe Tabelle unten). Dabei wirkten sich die Steigerungen sowohl auf öffentliche als auch freie Träger aus. „Einige zahlen die Gehälter in Anlehnung an den Tarifvertrag öffentlicher Dienst, andere haben 2016 ebenfalls ihre Tarife angepasst“, so Reso weiter. Der erhöhte durchschnittliche Personal- und Sachkostenpreis setze sich aber aus einer Vielzahl von Faktoren zusammen – zu nennen sind etwa Energie, Wasser, Strom, technisches Personal, Dienstleistungen, Spiel- und Lehrmaterial.

Die steigenden Kosten fallen dabei übrigens auch auf die Kommune zurück. So beträgt der Anteil der Stadt Meißen an den monatlichen Durchschnittskosten rund 60 Prozent inklusive einer Ergänzungspauschale von 2,70 Euro.

Der Zuschuss vom Freistaat liegt aktuell bei 18 Prozent. Der grundsätzliche Kostenanteil der Eltern bleibt auch nach dem 1. Oktober unverändert – er liegt bei 23 Prozent im Bereich Kinderkrippe, 30 Prozent in den Kitas und dem Hort.

