Kita-Gebühren in Dohma steigen Nach Pirna erhöht nun auch die kleine Nachbargemeinde die Elternbeiträge. Und das deutlich.

In Dohma ist mehr Beitrag für die Kita fällig. © Archiv: Hübschmann

Es war keine angenehme Entscheidung, die Dohmas Gemeinderäte auf ihrer vergangenen Sitzung zu treffen hatten, letztlich fiel sie aber einstimmig. Aufgrund steigender Betriebskosten in den Kindertagesstätten der Gemeinde werden zum 1. September Familien stärker zur Kasse gebeten. Wer Kinder in einer Krippe, einem Kindergarten oder dem Schulhort betreuen lässt, muss sich auf deutlich höhere monatliche Kosten einstellen. So steigt die Gebühr für die Neun-Stunden-Krippenbetreuung eines Kindes von derzeit 181,50 auf 201,50 Euro pro Monat. Neun Stunden Kindergarten kosten ab September 125 Euro statt bisher 108 Euro, und für den Hort werden bei sechs Stunden Betreuungszeit 69 Euro statt bisher 62,50 Euro fällig. Für Alleinerziehende und für Familien, die mehrere Kinder gleichzeitig in einer Kita haben, gibt es Ermäßigungen.

Neue Zeitabstufung kann entlasten

Für die Familien in der Gemeinde ist es bereits die zweite Beitragserhöhung in diesem Jahr. Dohma hatte erst im Januar die Gebühren für Kindergarten und Hort heraufgesetzt.

Eltern bekommen das im Portemonnaie deutlich zu spüren. So zahlen sie im höchsten Krippentarif 240 Euro mehr pro Jahr, bei Vollbetreuung im Kindergarten sind es, verglichen mit 2016, jährlich sogar 342 Euro mehr. Allerdings bekommen die Eltern nun auch die Möglichkeit, die gewünschte tägliche Betreuungszeit enger abzustufen. In Kita und Krippe konnte bisher zwischen 4,5 Stunden, sechs und neun Stunden gewählt werden. Ab September kommt ein Tarif für 7,5 Stunden hinzu, bei dem man gegenüber der Neun-Stunden-Betreuung entsprechend Gebühren spart.

Begründet wird die Beitragserhöhung ähnlich wie in anderen Gemeinden. Zum einen steigen die Löhne für die Kita-Angestellten, zum anderen benötigen die Kitas zusätzliche Mitarbeiter, um höhere gesetzliche Anforderungen an die Personalausstattung zu erfüllen. (SZ/ce)

