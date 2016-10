Kita-Gebühren im Wechselbad Staunend vernahmen Kamenzer Stadträte, dass OB Dantz nun plötzlich eine Senkung der Elternbeiträge für möglich hält.

© Symbolbild: dpa

Das bei den Kamenzer Eltern ausgelöste Wechselbad der Kitabeitrags-Gefühle sorgt bei Stadträten für Verwunderung. Thomas Lieberwirth (Linke): „Mit Interesse habe ich im Ratssaal am Dienstagabend die Ankündigung des Oberbürgermeisters vernommen, dass die Kita-Beitragserhöhung vom Tisch sei und man sich in Zukunft auch eine Senkung vorstellen könne.“ Am gleichen Tag sei allerdings der Beschlussentwurf für die kommenden Debatten in den Ausschüssen und im November-Stadtrat veröffentlicht worden. Die „nicht durchgeführte Erhöhung“ schlage dort immer noch mit 51 000 Euro Mehreinnahmen zu Buche. Im September waren sogar 190 000 Euro geplant gewesen. „Ich halte das für stark erklärungsbedürftig.“

Ständig neue Elternbeitragsvorschläge hatte es in der Stadt bereits im Vorfeld der Beitragserhöhung im März gegeben. Lieberwirth hält dieses Vorgehen für grundfalsch. „So kann man mit den Betroffenen nicht umgehen.“ Der Stadtrat könne erwarten, dass er in grundsätzliche Überlegungen auf einem derart sensiblem Gebiet rechtzeitig einbezogen wird. (SZ)

