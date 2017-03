Kita fürs Krankenhaus Am Elblandklinikum soll ein Betriebskindergarten für fast 900 000 Euro entstehen.

Ein Betriebskindergarten – so könnte es bald in den Räumen der ehemaligen Rehabilitationsabteilung des Elblandklinikums Meißen aussehen. © Symbolbild/dpa

Das Elblandklinikum Meißen will seine ehemalige Rehabilitationsabteilung sanieren und als Betriebskindergarten umnutzen. „Dieses Vorhaben wird von der Stadt Meißen begrüßt“, heißt es in der entsprechenden Vorlage für den am Mittwoch tagenden Stadtrat. Und: „Für die Beantragung der Finanzhilfen – 90 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten – tritt die Stadt Meißen als Antragsteller auf und beabsichtigt, diese Mittel dann an das Elblandklinikum weiterzuleiten.“ Bei geplanten Gesamtkosten von 889 000 Euro würde der Eigenanteil der Stadt Meißen knapp 89 000 Euro betragen. „Die Stiftung Elblandkliniken & CO KG übernimmt den notwendigen städtischen Eigenanteil, wenn die Maßnahme durch den Fördermittelgeber förderrechtlich bestätigt wird“, heißt es dazu. Das bedeutet, dass der Stadt Meißen durch den Bau des Kindergartens keine Kosten entstehen.

Weil das sächsische Innenministerium vorschreibt, dass die Stadt einen Grundsatzbeschluss fällen muss, weil für den Zeitpunkt des Kindergartenbaus noch kein genehmigter Haushaltplan vorliegt, muss der Stadtrat das Vorhaben in den Haushaltsplan 2018/2019 aufnehmen. (SZ)

