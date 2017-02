Kita feiert runden Geburtstag Mit einer Festwoche begeht die Kita Regenbogen ihr 50. Jubiläum. Am Mittwoch steht der Höhepunkt an.

Mit einer Festwoche und einem Tag der offenen Tür am Mittwoch feiern die Kinder, Eltern und Mitarbeiter der Kita Regenbogen an der Rabenauer Straße 61 a den 50. Geburtstag der Einrichtung. Wie die Stadt mitteilt, gibt es vom 28. Februar bis 6. März unter anderem Hüpfburgen und Disco, eine Party mit Meister Klecks und Spaßimir, eine Grillfeier mit den Familien sowie ein Laternenumzug mit Musik. Für alle Interessierten findet im Kita-Gelände am 1. März von 9 bis 11 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Auch alle ehemaligen Mitarbeiter der Kita von 1967 bis 1997 sind dazu eingeladen. Für die kleinen Gäste gibt es Attraktionen wie ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes, Feuerwehr, Kübeltrabi und Polizeiauto mit dem Polizei-Maskottchen Poldi.

Die Einrichtung war am 6. März 1967 an der Rabenauer Straße eröffnet worden, damals noch getrennt in einen Tages-Kindergarten für 108 Kinder und eine Wochen-Krippe für 64 Kinder. 26 Mitarbeiter arbeiteten den Angaben zufolge teils im Dreischicht-System. Der Etat für Bau und Ausstattung des Gebäudes lag damals bei rund 560 000 DDR-Mark. Fast von Beginn an fungierte die Einrichtung als Ausbildungsstätte für Schülerinnen der Kinderpflege. 1970 erhielt die Kindertagesstätte den Namen „Nadeschda Konstantinowna Krupskaja“. Ab 1982 existierte eine Fördergruppe für behinderte Kinder. Im gleichen Jahr wurde das Wochenkrippen-System aufgegeben und in eine Tageskinderkrippe umfunktioniert.

Heute ist die Einrichtung eine gemeinsame Kindertagesstätte mit Krippe und Kindergarten. Im Krippenbereich gibt es aktuell 37 Plätze, im Kindergartenbereich 141 Plätze. 19 Erzieherinnen arbeiten in der städtischen Kita. Vom Konzept her setzt die Kita auf einen strukturierten Tagesablauf mit je nach Alter der Kinder verschiedenen Lernangeboten zur Vorbereitung auf die Schule und das tägliche Leben. Besonderheit ist der mathematische Schwerpunkt. Im „Entenland“ beginnt dieser ab einem Alter von 2,5 Jahren und die Fortsetzung im „Zahlenland“ ab vier Jahren. (SZ)

