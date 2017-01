Kita-Feierabend ist nicht familienfreundlich Die Linke will untersuchen, was Familien wirklich brauchen. Eins schon mal nicht, glaubt sie.

Harald Kühne, Kerstin Lauterbach und Gisela Erig sind in Großenhain das Team im Büro der Linken. Freitagabend ist Niclas Richter für junge Leute im Büro da. © Anne Hübschmann

Wie familienfreundlich sind die Kommunen wirklich? Mit dieser Frage wird sich die Landtagsabgeordnete der Linken, Kerstin Lauterbach, jetzt eingehender befassen. Ihr zur Seite stehen dabei Büromitarbeiter Harald Kühne, gleichzeitig Stadtrat, und neu – Gisela Erig. Stark im Fokus: Großenhain. „Wir haben so unsere Zweifel, dass Großenhain immer so familienfreundlich ist.“ Einen Kritikpunkt hören die Mitarbeiter oft: die Schließzeit der Kitas. Die machen 17 Uhr zu, und das ist für Alleinerziehende oder Schichtarbeitende oft ein Problem. Dazu kommt die zu bestimmten Zeiten schlechte Anbindung mit Bus oder Bahn, da sind die Arbeitswege durch zusätzliche Wartezeiten noch länger. „Familie“ wird das große Thema der Linken in diesem Jahr. Angefangen von der Frage nach der Finanzierung der steigenden Versicherungsprämien für Hebammen bis hin zur Forderung nach Pflegestützpunkten an Krankenhäusern, die einspringen können, wenn alte Menschen unerwartet hilfsbedürftig werden – so weit reicht die Palette der Alltagsfragen, die mit der großen Praxis-Umfrage verbunden sind.

zur Startseite