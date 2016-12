Kita-Essen kostet mehr

Die Kita Bergpiraten im Muskauer Ortsteil Berg © André Schulze

Bad Muskau. Die Stadt wechselt den Essensanbieter für die Kita Bergpiraten. Den Zuschlag erhielt am Mittwoch die Firma ISS aus Boxberg. Der Beschluss fiel in der Sondersitzung des Gemeinderats am Mittwoch ohne Gegenstimme. Damit steigen die Essenspreise von 2,30 auf 2,60 Euro in der Krippe und von 2,80 auf 2,90 Euro für Kindergartenkinder. Die Verwaltung hatte zur Entscheidungsfindung insgesamt fünf Anbieter angeschrieben. Zwei Firmen hatten geantwortet. Beide wurden zu einem Probeessen mit den Eltern eingeladen. Dabei schnitt ISS besser ab als der zweite Bewerber, Küche BS aus Weißwasser. „Es ist erstaunlich wie sich Krippenkinder ganz eindeutig äußern können. Sie waren vom Essen der Firma ISS begeistert“, so Hauptamtsleiter Dirk Eithner. In der Kita gehen täglich bis zu 130 Essen über die Theke.

Hintergrund für den Wechsel ist eine Änderung beim bisherigen Anbieter Turmvilla. Bei einer Sitzung im September hatte der Geschäftsführer mitgeteilt, dass die Gesellschaft die Essensversorgung künftig nicht mehr gewährleisten könne. In der Küche der Turmvilla will man sich stattdessen auf die Hotelgäste und die Besucher des Restaurants konzentrieren. (sdt)

