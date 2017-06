Kita erhält Möbel- und Spielsachenspende Die „Mitbringsel“ wurden von Langzeitarbeitslosen in einem besonderen Programm hergestellt.

Ben testet in der Kita-Barnitz den Holzschuh zum Schleifeüben. © Claudia Hübschmann

Gespannt warten die „Spatzenkinder“ in der Kita Barnitz am Donnerstagvormittag auf die Spenden, die ihnen Projektleiter Thomas Schimmel vom TÜV Rheinland mitgebracht hat. Sie jubeln, als unter einer Plane bunt lasierte Holzbänke und ein Insektenhotel zum Vorschein kommen. Auch Holzspielsachen zum Basteln, und um das Schleifebinden zu üben, sind dabei.

Entstanden sind die „Mitbringsel“ in Handarbeit und aus recyceltem Material. Gefertigt haben sie Langzeitarbeitslose innerhalb eines speziell vom TÜV Rheinland für diese Personengruppe aufgestellten Programms. Die Teilnehmer sollen mithilfe handwerklicher Arbeit einen strukturierten Tagesablauf entwickeln. Schon Anfang des Jahres hat das Projekt des Johanniter-Kindergartens mit TÜV Rheinland begonnen. Besonders hierbei ist nicht nur, dass die Gemeinde und die Einrichtung dafür kein Geld ausgeben müssen, sondern auch, dass die Spielgeräte in Meißen und Riesa durch Menschen in schwierigen Lebenslagen hergestellt werden.

Durch die praktischen und gut verarbeiteten Holzgeräte erhalten die Barnitzer Kinder in Zukunft noch mehr Spiel- und Lern-Möglichkeiten. Sie können Insekten in ihrem Unterschlupf beobachten und ihre Motorik schulen. Projekte, wie dieses, betreut Thomas Schimmel seit zwei Jahren und unterstützt auf diese Weise Kitas und Altenheime in der Region.

zur Startseite