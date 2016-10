Kita „Die Spatzen“ bekommt eine Werkstatt

Volltreffer! Kürzlich gewann der Kindergarten „Die Spatzen“ in Dohma bei einem Toom-Baumarkt-Spiel stolze 1 500 Euro. Wie das Geld verwendet werden soll, steht bereits fest. „Wir möchten davon unsere offene Laube zu einer Art Werkstatt umbauen lassen, sodass wir dort künftig hämmern, sägen und zimmern können“, erklärt Manja Müller, stellvertretende Leiterin. Die Umbau-Arbeiten an der Laube haben bereits begonnen. Momenten spielen, toben und lernen 62 Mädchen und Jungen im Alter von ein bis sechs Jahren in der Dohmaer Kita. Betreut werden die Spatzen von neun Erzieherinnen. Naturnähe aber auch soziales Engagement für das Dorf gehören zu den Schwerpunkten der Konzeption. So besuchen die Mädchen und Jungen beispielsweise Rentner, die einen runden Geburtstag feiern, um zu gratulieren. (hui)

