Kita bleibt geschlossen Die Erzieher aus der Arnsdorfer Einrichtung sind beim pädagogischen Tag. Dabei steht ein neues Lernprogramm für die Kinder im Fokus.

Ein Bild aus der Arnsdorfer Kita. Weil die Erzieher immer auf dem neuesten Stand sein wollen, steht nun der nächste pädagogische Tag an. © Thorsten Eckert

Auch Erzieher müssen sich regelmäßig fortbilden, um die bestmöglichste Betreuung ihrer Schützlinge garantieren zu können. Aus diesem Grund steht in Arnsdorf nun auch der nächste pädagogische Tag an. 30 Erzieher der Kita am Karswald und des Hortes beschäftigen sich am Freitag, dem 17. März, mit dem Würzburger Trainingsprogramm. Das Programm zielt darauf ab, die Kinder auf den Deutschunterricht in der Schule vorzubereiten. Denn immer mehr Kindergartenkinder sind mittlerweile in logopädischer Behandlung. Mit dem Trainingsprogramm reagiert die Arnsdorfer Kita auf dieses Phänomen.

In der Regel startet das Programm sechs Monate vor der Einschulung der Kinder und dauert insgesamt 20 Wochen. Jeden Tag wird für zehn bis 15 Minuten geübt. Die einzelnen Übungen zielen auf verschiedene Bereiche ab und bauen aufeinander auf. So geht es im ersten Bereich nur um das Zuhören. Im Rahmen eines Elternabends wurde das Programm bereits vorgestellt. Nun sollen auch sämtliche Erzieherinnen der Kita mit dem Würzburger Trainingsprogramm am Vormittag des pädagogischen Tages vertraut gemacht werden. Am Nachmittag steht der Einsatz von Montessori-Material in der Kita auf dem Programm. Der pädagogische Tag wird bereits zum 13. Mal durchgeführt. Die Einrichtung ist an diesem Tag geschlossen. Eltern sollten sich also bereits jetzt um die Betreuung ihrer Kinder an diesem Tag kümmern.

