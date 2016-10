Kita bis Jahresende fertig Die Bauarbeiten werden bei laufendem Betrieb erledigt. Das erweist sich als schwierig.

Die Kita in Sacka wird bei laufendem Betrieb umgebaut. © Archiv/Anne Hübschmann

´In der Kindertagesstätte „Apfelbäumchen“ läuft derzeit der zweite Sanierungsabschnitt. Er betrifft den Sanitärbereich im Krippentrakt, wo altersgerechte Mini-Waschbecken und -toiletten eingebaut werden. Da die Arbeiten bei laufendem Betrieb stattfinden, sind einige Kompromisse erforderlich, die den Arbeitsablauf behindern. Deshalb äußert sich die Gemeinde in Bezug auf den Fertigstellungstermin eher vorsichtig. Die Arbeiten würden auf jeden Fall bis zum Jahresende abgeschlossen, möglicherweise aber auch etwas früher.

Die Sackaer Kindertagesstätte wird seit dem Frühjahr modernisiert und erweitert. Sie hat zwei Anbauten in Holzständer-Bauweise bekommen und damit Platz für ein neues Gruppenzimmer und einen Personal- und Mehrzweckraum. Zurzeit werden in der Einrichtung an der Radeburger Straße 55 Kinder betreut – vom Krippen- bis zum Hortalter. Wenn der Bau abgeschlossen ist, werden es 67 sein.

Die Gemeinde Thiendorf hatte zunächst nur die Sanierung der Sanitäranlagen geplant. Da aber die Kindereinrichtungen in der Kommune und im benachbarten Tauscha voll ausgelastet waren, beschloss sie auch eine Aufstockung der Kapazität. Zwischen 2003 und 2008 hatte Thiendorf schon rund 300 000 Euro in die Sanierung der Sackaer Kita investiert. Nun kommen noch einmal 250 000 Euro hinzu, die komplett aus der Gemeindekasse finanziert werden müssen. (mm)

