Kita Bienenhaus soll schöner werden Kindergarten, Krippe und Hort sollen komplett saniert werden. Doch nur unter einer Bedingung.

Die Kita in Uhyst soll schöner werden. © dpa

Die Uhyster Kindertagesstätte „Bienenhaus“ soll in den kommenden beiden Jahren komplett saniert werden. Das kündigte Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein (CDU) in einem Gespräch mit der SZ an. Demnach sei für 2016 die energetische Außensanierung geplant. Diese sehe jeweils Dämmung und Erneuerung von Dach und Fassade sowie den Bau einer neuen Fluchttreppe als zweiten Fluchtweg vor. Gut 350 000 Euro seien dafür veranschlagt, wie Sebastian Hein sagt. Voraussetzung für einen Baubeginn an der Uhyster Kita seien jedoch die Fördergelder, so der Bürgermeister. Er hoffe für die Außensanierung auf einen Zuschuss von 200 000 Euro.

Gehen die Finanzierungspläne und der damit verbundene Bauablauf auf, könne 2017 mit der Innensanierung der Awo-Kita begonnen werden, so Sebastian Hein. Unter anderem sollen Heizungsanlage, Elektrik, Fußböden und Gruppenräume komplett modernisiert werden. Gesamtkosten inklusive erhoffter Fördermittel: Nochmals rund 350 000 Euro. Im „Bienenhaus“ mit Kindergarten, Krippe und Hort werden insgesamt 86 Kinder betreut.

Burkaus zweite Kita „Spatzennest“ wurde bereits in den Jahren 2013 und 2014 außen und innen saniert.

zur Startseite