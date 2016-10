Kita-Betreiber muss Geld zurückzahlen

Der Betreiber der Kindertagesstätte Liebe-

thal – die Lindenhof Liebethal gemeinnützige GmbH – muss höchstwahrscheinlich Zuschüsse an mehrere Fördermittelgeber zurückzahlen. Dies geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des CDU-Stadtrates Uwe Gebauer hervor.

Der Kita-Träger hatte vor Kurzem überraschend beschlossen, die Liebethaler Einrichtung zum Jahresende zu schließen. Konkrete Gründe nannte er nicht. Gebauer erkundigte sich daher, ob die Kita in den zurückliegenden Jahren in den Genuss von Fördermitteln kam und diese noch einer Zweckbindungsfrist unterliegen. Nach Auskunft des Rathauses habe die Einrichtung in den Jahren 2008 und 2011 Mittel aus dem Programm „Kita-Invest“ erhalten. Die Mittelzusage sei daran gebunden, dass die Kita nach den Investitionen mindestens für einen bestimmten Zeitraum zu betreiben ist. Diese Frist sei laut der Stadt noch nicht abgelaufen. Aus diesem Grund würden die Zuschussgeber derzeit Rückforderungsbescheide vorbereiten. Die Kinder aus der Kita Liebethal ziehen ab Januar interimsmäßig in die alte Graupaer Kita. (SZ/mö)

zur Startseite