Kita bekommt neuen Spielplatz Die Gemeinde will den zurzeit düsteren Außenbereich in Ordnung bringen. Unterstützung wurde zugesagt.

Der Spielplatz der Kita Kiebitz muss saniert werden. © André Braun

Er ist nicht mehr schön, der Spielplatz der Kiebitzer Kindertagesstätte. Vor allem der hintere Bereich kann kaum noch von den Kindern genutzt werden. Das soll sich ändern. Die Gemeinde hat 18 000 Euro eingeplant, um den Bereich in Ordnung bringen zu lassen. Diese Summe könnte sich allerdings um einiges reduzieren.

„Die Finanzierung soll durch Spenden, Zuschüsse und von der Kommune abgesichert werden“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Der Vorstand des Kinderfördevereins hat ihm eine Spende in Höhe von 3 500 Euro für Spielgeräte zugesagt. „Darüber habe ich mich riesig gefreut“, so Schilling. Der Verein hatte bereits die Hälfte für ein Spielgerät für Krippenkinder in Ostrau dazugegeben. Unterstützung soll auch wieder bei Fielmann beantragt werden. Die Optiker-Kette hatte die Kosten für die Begrünung der Ostrauer Anlage übernommen. Auch mit dem Sponsoring durch Unternehmen sehe es ganz gut aus, so Schilling.

Die Planung des Spielplatzes übernimmt in bewährter Weise und ehrenamtlich Gemeinderätin Katrin Leipacher. Sie hatte bereits für den Spielplatz der Kita „Jahnataler Waldspatzen“ einen Entwurf zu Papier gebracht, der dann nach Absprache mit den Verantwortlichen umgesetzt wurde. Die Arbeiten erledigten die Mitarbeiter des Bauhofes. Entstanden ist ein wunderschöner Spielplatz, der den Kindern gleich welchen Alters viele Möglichkeiten zum Spielen und sich Austesten bietet. Nun sollen auch die Kinder der Außenstelle in Kiebitz in den Genuss eines tollen Spielplatzes kommen.

