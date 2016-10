Kita bekommt neue Zufahrt Der Weg von der Gersdorfer Straße zum Kindergarten wird neu gepflastert. Dabei wird Ökopflaster eingesetzt.

Die Mitarbeiter der Firma LFT Ostrau ebnen den Split an der Zufahrt zur Kindertagesstätte Bussibär. Ab Donnerstag sollen die Pflastersteine verlegt werden. © André Braun

Trotz des regnerischen Wetters sind die Bauarbeiten an der Zufahrt zur Kindertagesstätte Bussibär in Roßwein in vollem Gange. In der vorigen Woche haben die Straßenbauer der Firma LFT Ostrau den Unterbau für den neuen Weg bis zur Kita eingebracht. In den vergangenen Tagen wurde auf dem Teilstück zwischen Gersdorfer Straße und Kindertagesstätte der Split verteilt und geebnet. Am Donnerstag soll mit den Pflasterarbeiten begonnen werden.

„Wir verwenden ein Ökopflaster als Belag“, sagte Petra Steurer, Bauamtsleiterin der Stadtverwaltung Roßwein. An den Seiten sollen dabei geschlossene Steine verwendet werden, damit es sich besser laufen lässt. Es folgen Arbeiten für die Entwässerung und der Einbau der Straßeneinläufe. Außer der neuen Zufahrt zur Kita werden auch einige Stellflächen angelegt beziehungsweise die jetzt schon vorhandenen eingebunden. „Am Hang werden wir dann acht Stellplätze haben, am Einfahrtstor vier“, so Petra Steurer. Das Tor soll ebenfalls erneuert werden. „Wenn das Wetter mitspielt, könnten die Arbeiten in zwei Wochen beendet sein“, schätzt Petra Steurer ein.

Die Erneuerung der Zufahrt kostet rund 30 000 Euro. Für das neue Tor investiert die Stadt weitere 4 000 Euro. Der Bau der Zufahrt wird durch das Programm zur Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gefördert. Das hat seine Richtlinie Ende vergangenen Jahres geändert. Danach erhalten die Kommunen für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen 90 Prozent Fördergeld, wenn sie einen Eigenanteil von zehn Prozent beisteuern. Nach der Dorfstraße in Wetterwitz und der Dorfstraße in Haßlau nimmt die Zufahrt zur Kita Platz drei auf der Prioritätenliste für das Jahr 2016 ein. Deren guter Zustand ist wichtig, weil sie gleichzeitig als Feuerwehraufstellfläche genutzt wird. Ebenfalls für dieses Jahr stehen die August-Bebel-Straße in Roßwein und die Zufahrt zu den Garagen an der Ziegeleistraße auf dem Programm (DA berichtete).

Die Kindertagesstätte Bussibär nimmt Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren auf. Sie hat zwölf Krippen- und 66 Kindergartenplätze.

