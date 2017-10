Kita-Beiträge steigen erneut Vor allem die Kindergarten-Betreuung wird dabei spürbar teurer.

Kein Grund zur Freude für Eltern: Ab Januar 2018 steigen die Kitagebühren in Radeberg erneut an. © Claudia Hübschmann

Nein, Applaus ist von den Eltern natürlich nicht zu erwarten, wenn ab Januar die Kita-Beiträge in Radeberg erneut leicht steigen werden. Aber auch die Kritik hält sich in Grenzen, denn wirklich viel Spielraum haben die Radeberger Stadträte nicht, wenn sie alljährlich die Beiträge festlegen. Denn klar ist, dass die Eltern einen Teil der Betriebskosten für die Kitas tragen müssen – das hat der Gesetzgeber so vorgegeben.

Lediglich beim Prozentsatz haben die Städte ein zumindest kleines Mitspracherecht. Und so hatte Radeberg sich sozusagen auf ein Mittelmaß zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Satz geeinigt, den die Eltern in Sachsen zu übernehmen haben. Im Krippen-Bereich tragen die Eltern 22 Prozent der Betriebskosten, im Kindergarten- und Hortbereich sind es 29 Prozent. Prozentsatz heißt aber auch, dass die Beiträge theoretisch sinken könnten. Nämlich dann, wenn auch die Betriebskosten sinken. Weniger Müllgebühren, niedrigere Energiekosten, weniger Kosten fürs Wasser – all das ist aber eher nicht zu erwarten. Auch diesmal nicht, als die Stadträte die Betriebskosten-Ausgaben der Kitas aus dem Jahr 2016 auf dem Tisch hatten, um daraus nun also die Höhe der Beiträge für das kommende Jahr abzulesen.

Und so müssen die Eltern nun erneut ein wenig tiefer in die Familien-Kasse greifen. Moderat, aber dennoch spürbar. Ein Kindergartenplatz für neun Stunden beispielsweise kostet ab Januar 2018 nun 126,60 Euro im Monat – und damit 5,35 Euro mehr. In der Krippe sind es knapp zwei Euro monatlich mehr, im Hort rund 70 Cent.

