Kita-Aufzug erhöht Elternbeiträge Den Einbau des Lifts werden auch die Eltern finanziell zu spüren bekommen – wohl aber weniger als angenommen.

Die Sorge, dass der Einbau eines Lifts in der Streumener Kita die Betriebskosten und damit auch die Elternbeiträge stark in die Höhe treibt, war womöglich ungerechtfertigt. Aus einer Prognose der Kommune geht hervor, dass die Elternbeiträge für Krippenkinder um einen Euro pro Kind steigen. In der Kita sind es der Kalkulation zufolge 20 Cent. Weniger erfreulich dagegen: Das Papier zeigt auch, dass die Elternbeiträge in der Krippe von derzeit annähernd 177 Euro auf voraussichtlich knapp 208 Euro steigen werden, im Kita-Bereich sind es derzeit 86 Euro und künftig wohl knapp 100 Euro. Neben den geschätzten 2 500 Euro jährlichen Betriebskosten für den Lift dürften sich gestiegene Personalkosten auswirken, zuletzt waren mehr Erzieher in der Kita angestellt worden.

Der Gemeinderat beschäftigt sich am Montag in seiner öffentlichen Sitzung mit der Entwurfsplanung für den Umbau in der Streumener Kita. Zu dem gehört auch der Anbau einer neuen Feuertreppe und der Umbau der alten Bürgerstube im Obergeschoss zu Sanitäreinrichtungen. Die Ratssitzung findet ab 19.30 Uhr in der Kita in Streumen statt. (SZ/ewe)

