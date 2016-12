Kita-Anbau kostet mehr Einige Arbeiten waren zunächst gar nicht vorgesehen. Deshalb muss nun nachgezahlt werden.

Die Bauarbeiten an der Kita Wichtelburg in Neukirch kosten mehr als geplant. Der Gemeinderat beglich nun mit einer Stimmmehrheit bisher unbezahlte Rechnungen in Höhe von 11 200 Euro. 500 Euro könnten in den nächsten Wochen noch dazu kommen. 2 200 Euro der insgesamt geplanten Bausumme standen sowieso noch zur Verfügung. Die Gemeinde schließt damit erst einmal das Bauprojekt ab. Perspektivisch soll aber noch der Spielplatz vor dem Kindergarten verändert werden. Ein Großteil des Geldes, das für neue Spielgeräte eingeplant worden war, fließt nun aber erst einmal in die Begleichung der Rechnungen.

Die zusätzliche Summe ist nötig, weil einige Arbeiten zunächst aus verschiedenen Gründen gar nicht vorgesehen waren. So musste zum Beispiel ein Raumgerüst für die Dachdecker aufgestellt werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem übernahm die Malerfirma zusätzlich die Vorrichtung des ehemaligen Garderobenraums. Dort ist jetzt der Zugang zum neuen Kita-Anbau. Außerdem wurde noch eine Raumentlüftung gebaut.

Die Gemeinde hat für den Kita-Anbau lange gespart und die Bauarbeiten in diesem Jahr mithilfe von Fördergeldern verwirklicht. Die Bauarbeiten waren nötig, weil der Platz in der Kita knapp geworden war. Die Fläche der Einrichtung wächst durch den neuen Anbau um ein Viertel, 101 Kinder können nun in Neukirch betreut werden. Das sind 17 mehr als bisher. Neukirch rechnete bisher mit Kosten von 410 000 Euro. Die Erhöhung ist damit vergleichsweise moderat. (SZ/pre)

