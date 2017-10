Kita-Anbau kostet eine Million Euro Rietschen hat die Planungsunterlagen jetzt beim Landesjugendamt eingereicht und hofft auf zusätzliche Fördermittel.

Die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Rietschen bekommt einen Anbau. © André Schulze

Die Kosten für den Anbau an der gemeindeeigenen Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Rietschen werden vermutlich höher ausfallen als ursprünglich gedacht. „Der Planer hat die Kosten berechnet. Sie liegen bei etwa einer Million Euro“, sagte am Montag der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer. Das sei viel, so der Bürgermeister weiter, dass der Anbau teurer werde. Das liege auch daran, dass innerhalb des Bestandsgebäudes einiges verändert werden soll, erklärte er.

Wegen dieser neuen finanziellen Situation bei diesem Projekt sei die Gemeinde bereits beim Landkreis gewesen, so der Bürgermeister. Die Hoffnung ist, dass eine Möglichkeit und ein passendes Förderprogramm gefunden werden, damit auch Mittel des Bundes für den Kita-Anbau nach Rietschen kommen.

Mit dem Anbau entsteht in dem Kindergartengebäude an der Görlitzer Straße in Rietschen auch ein Mehrzweckraum, in dem künftig die Krippengruppen betreut werden. Die sind jetzt im Obergeschoss untergebracht und müssen mehrmals am Tag Treppensteigen, was vor allem bei den Kleinsten für die Erzieherinnen großen Aufwand bedeutet.

In der Gemeinderatssitzung im Juli lagen zwei Angebote von Planungsbüros vor und entschieden worden, dass das Krauschwitzer Büro Ussath das Projekt planen soll. Damals war noch von Kosten von 600000 Euro ausgegangen worden.

