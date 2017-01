Kita-Anbau ist bezogen

Der Anbau am Kindergarten in Oelsa ist fertiggestellt. Auch eine Betriebserlaubnis ist kürzlich in Rabenau eingetroffen. Das teilte Bürgermeister Thomas Paul (CDU) mit. Kurz vor Weihnachten wurden die Zimmer eingeräumt, sodass mit Beginn des neuen Jahres die ersten Kinder einziehen konnten. Im Erdgeschoss werden in Krippengruppen die Kleinsten untergebracht. Im Obergeschoss sind Räume für den Kindergarten entstanden.

Insgesamt hat die Stadt Rabenau hier um 42 Plätze erweitert. So können dort künftig 139 Mädchen und Jungen betreut werden. Die Plätze werden dringend gebraucht. Rabenau hat insgesamt eine hohe Betreuungsquote von mehr als 90 Prozent bei den unter Dreijährigen. Eigentlich sollte der Anbau bereits im Oktober fertig sein, im Bauablauf hatte es aber leichte Verzögerungen gegeben. (hey)

