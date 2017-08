Kita-Anbau eingeweiht

Gemeinsam mit Uwe Lammel vom Kreisverband Zittau des Deutschen Roten Kreuzes und der Oderwitzer Bürgermeisterin Adelheid Engel haben Kinder der DRK-Kindertagesstätte „Märchenland“ am vergangenen Freitag das Band für den neuen Anbau an der Kindertagesstätte durchschnitten. In dem 180 Quadratmeter großen Erweiterungsbau, der rund 626 000 Euro gekostet hat, gibt es nun genügend Platz für den Krippennachwuchs in der integrativen Einrichtung Foto: Matthias Weber

