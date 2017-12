Kita-Anbau auf der Zielgeraden Zwar sind die Bauarbeiten in Wilschdorf so gut wie abgeschlossen. Die Kinder müssen mit dem Umzug aber noch ein paar Wochen warten.

Der Anbau an der Kita in Wilschdorf - hier ein Foto vom Oktober - ist inzwischen fertig. Aber etwas anderes fehlt noch. © Dirk Zschiedrich

Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Der Anbau für die Kindertagesstätte in Wilschdorf nähert sich der Fertigstellung. Derzeit sind die Handwerker mit dem Innenausbau beschäftigt. Dies soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden, wie Dürrröhrsdorf-Dittersbachs Haupt- und Bauamtsleiter Norbert Bläsner im Gemeinderat erklärte. Bis die Kinder der Kita „Zwergenland am Weinberg“ die neuen Räumlichkeiten in Beschlag nehmen können, wird es allerdings noch etwas länger dauern. Schuld daran sind die Lieferzeiten der bestellten Möbel, die offenbar länger sind als zunächst gedacht. Des Weiteren fehlt noch der Außenputz. Der soll, je nach Witterung, voraussichtlich Anfang 2018 aufgetragen werden. Mit dem neuen Anbau entstehen 15 dringend benötigte neue Betreuungs-Plätze in Wilschdorf. Bisher bietet die Kindertagesstätte in dem Ortsteil von Dürrröhrsdorf-Dittersbach Platz für 33 Kinder. Der Anbau kostet rund 330 000 Euro, weitere 123 000 Euro fließen in die Modernisierung des bestehenden Altbaus, der unter anderem einen neuen Sanitärbereich erhalten soll. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. (SZ/dis)

