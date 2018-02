Kita am Löbauer Berg wird dieses Jahr fertig In mehreren Abschnitten hatte die Stadt das Haus im Wohnviertel an der Haydnstraße in Löbau vollständig saniert. Ein letzter Schritt fehlt jetzt noch.

Nach der Sanierung des Gebäudes will die Stadt im Frühjahr dieses Jahres noch die Außenanlagen am Kinderhaus „Am Löbauer Berg“ fertigstellen. Das nannte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) jetzt als eines der Vorhaben, die Löbau für dieses Jahr plant. „Mit den Außenanlagen wird das Kinderhaus dann komplett fertig sein“, so der Oberbürgermeister. In mehreren Abschnitten hatte die Stadt das Haus im Wohnviertel an der Haydnstraße vollständig saniert.

Das Kinderhaus bietet insgesamt 319 Betreuungsplätze. Davon stehen 30 Plätze für Kinder im Krippenalter, 105 Plätze für die Kita und 184 Plätze für den Hort zur Verfügung. (SZ/rok)

