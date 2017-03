Kita am Freitag geschlossen

© Symbolbild: dpa

In der Arnsdorfer Kita am Karswald wird es an diesem Freitag sehr ruhig sein. Denn weder fröhliches Kinderlachen noch wildes Rumgetobe sind an diesem Tag zu erwarten. Grund für die Stille: Rund 30 Erzieher aus dem Kindergarten und dem Hort sind am Freitag beim pädagogischen Tag und beschäftigen sich unter anderem mit dem Würzburger Trainingsprogramm für eine bessere Sprachentwicklung bei den Vorschulkindern. Außerdem steht der Einsatz von Montessori-Material in der Kita auf dem Tagesprogramm. Die Einrichtung bleibt deswegen an diesem Freitag komplett geschlossen. Eltern müssen ihre Kinder also entweder selbst betreuen oder den Nachwuchs für einen Tag bei den geliebten Großeltern unterbringen.

Der pädagogische Tag wird in der Arnsdorfer Kita bereits zum 13. Mal durchgeführt. Er dient vorrangig dazu, die Erzieherinnen in den unterschiedlichsten Themengebieten fortzubilden, damit eine optimale Betreuung der jüngsten Arnsdorfer auch garantiert werden kann. Der pädagogische Tag findet in der Regel zweimal im Jahr statt. (ste)

zur Startseite