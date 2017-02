Kirschenköchinnen tafeln auf Groß Radisch eröffnet das Kirschenjahr 2017 mit einem Genussabend. Dieser ist der Anfang der Aktivitäten des Kultur- und Heimatvereins.

Vereinsvorsitzende Sabine Hohlfeld mit den Kirschenfrauen Elke Seifert, Petra Sorsch, Liane Manz und Andrea Beyerlein (von links). Nicht im Bild Adelheid Borrmann als sechste Kirschenfrau. Sie alle bereiten den Genussabend vor. © jens trenkler

Die Schilder haben zum Freitag bereits auf den Tischen gestanden und einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen: Radischer Kirschkeks, Kornelkirschen-Joghurt-Mousse, Blattsalat mit Kirschen, Kornelkirschen Sauce, Kornelkirschen-Tomaten-Hackbällchensuppe und als neueste Kreation Piroggen mit Chutney. Ausgedacht und zubereitet von den Kirschenköchinnen des Kultur- und Heimatvereins Groß Radisch.

Aufgetafelt sind diese Speisen erst am Sonnabendabend, wenn die sechs Frauen zum sechsten Genussabend in die Feuerwehr nach Groß Radisch einladen. Die Vorbereitungen dafür haben die letzten Tage in Anspruch genommen. „Nun sind wir gespannt, ob unsere Kirschenspeisen bei den Leuten ankommen“, sagt Sabine Hohlfeld. Sie ist die Vereinsvorsitzende und eine der sechs Köchinnen aus Groß Radisch, die sich seit 2010 in einer Arbeitsgruppe zusammenfinden. Wie es der Name bereits verrät, steht der Genuss im Mittelpunkt des Abends. Dafür ist der Versammlungsraum der Feuerwehr liebevoll eingedeckt. Und wer denkt, dass die Frauen ihre Weihnachtsplätzchen noch unter die Leute bringen wollen, sollte genau hinschauen. „Das sind mit Zuckerguss verzierte Kirschen als Gebäck“, klärt Sabine Hohlfeld auf.

Überhaupt hat jede der Frauen so ihr Spezialgebiet, das macht die Gruppe so vielseitig. Andrea Beyerlein gehört mit zu den Süßen. Sie bäckt gern. „Besonders Kirschkuchen in vielen Varianten“, sagt sie. Ihre neueste Kreation hat am Sonnabend Premiere: Teigpiroggen mit Kirschfüllung. Aber nicht nur am Herd oder am Backofen stehen die Frauen, sie müssen auch organisieren, Dekorationen basteln und das eine oder andere besorgen. Darum kümmert sich Elke Seifert. Kirschen zu Marmelade zu machen, das ist das Spezialgebiet von Liane Manz. Petra Sorsch steuert zum sechsten Genussabend auch etwas Neues bei: „Ich habe einen Rumtopf angesetzt, mit Kirschen und 54-prozentigen Schnaps.“ Schließlich haben die Frauen den Anspruch, ihre Gäste jedes Jahr mit neuen Zubereitungen zu überraschen.

Das wird sich zur Wanderung zur Kirschblüte fortsetzen. Für jenen Sonntag am 23. April organisieren die Frauen ihre siebente Genusstour. Auch wenn die Planungen erst noch festgezurrt werden, weiß Sabine Hohlfeld bereits, dass es auf der rund sechs Kilometer langen Tour zum Monumentberg sechs kulinarische Stationen geben wird. Natürlich mit all dem, was Kirschen so bieten oder was man aus Kirschen machen kann. Doch nicht nur die Wanderfreunde wollen die Groß Radischerinnen mit dem „Kulturgut Kirsche“, wie es die Vorsitzende nennt, bekannt machen. Der Kultur- und Heimatverein möchte sein Kulturgut auch in verschiedenen Workshops und in Projekten, wie mit der Grundschule, vorstellen und bekannter machen.

Doch jetzt verlangt der Genussabend die Aufmerksamkeit der Kirschenköchinnen. Gut 60 Plätze sind eingedeckt und sie werden am Sonnabend alle besetzt sein. „Diese Veranstaltung soll für alle Kirschendorfpartner auch ein kleines Dankeschön für ihr Engagement sein“, sagt die Vorsitzende. Zudem ist auch Hohendubraus polnische Partnergemeinde Sulikow zum kulinarischen Buffet eingeladen. Wolfgang Hoppe wird dabei die 20. Wanderung zur Kirschblüte in Bildern Revue passieren lassen und neugierig auf die 21. machen.

