Kirschauer tanzen erfolgreich in Delhi Die Gruppe junger Frauen aus dem Oberland kommt beim internationalen Festival gut an und reist weiter durch Indien.

Einer der Auftritte der Tänzerinnen aus der Oberlausitz in Indien Foto: © PR/Uwe Nimmrichter

Die monatelangen Proben haben sich ausgezahlt: Neun Tänzerinnen aus Kirschau sind gerade in Indien unterwegs und kommen mit ihrem Programm gut an. „Bei uns ist heute sozusagen Bergfest“, berichtete Jana Schmück am Dienstag. Sie ist eine der beiden Leiterinnen der Tanzgruppe. Noch am Dienstag hat sie in Vadodara getanzt.

Die Indische Botschaft in Berlin hatte sie für das internationale Festival vorgeschlagen, nachdem sie in der Botschaft aufgetreten war. Die Kirschauer haben extra für das Festival ein Stück mit zeitgenössischem Tanz einstudiert. Es geht um das Menschsein in der heutigen Gesellschaft, um Schwierigkeiten, Herausforderungen und schöne Dinge, sagte Jana Schmück. Nun freut sie sich über „eine sehr erfolgreiche Premiere in Delhi und dem einmaligen Erlebnis in Goa, beim Lokotsav-Festival vor 5 000 Leuten zu tanzen“. Die Tänzerinnen aus der Oberlausitz seien die einzigen ausländischen Gäste im Rahmen des Festivals und am Folgetag in mehreren Zeitungen präsent gewesen. An diesem Donnerstag gibt es noch eine Vorstellung in Mumbai in einem Theater für 1 100 Zuschauer, dann geht es wieder heimwärts.

